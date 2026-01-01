Спрос на вторичное жильё в Березниках Прикамья вырос на 61% На динамику повлияла возможность оформить семейную ипотеку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье под влиянием расширения программы семейной ипотеки на рынок вторичного жилья спрос на такие квартиры в Березниках вырос на 61%. По информации цифровой платформы «Циан», в 2025 году продажи в городах с семейной ипотекой на «вторичке» увеличились на 24 п.п. сильнее, чем в целом по стране.

В компании напомнили, что с апреля в большинстве малых и средних городов появилась возможность оформить семейную ипотеку на покупку квартир не только в новостройках, но и на вторичном рынке. При этом в городе должно строиться не более двух домов, квартиры должны находиться в домах не старше 20 лет.

«Расширение программы на вторичный рынок в 2025 году по итогам года увеличило общее число сделок на 1% (заключено около 13 тыс. договоров купли-продажи). В большинстве городов с большим объёмом подходящего под условия программы предложения получилось оживить вторичный рынок — продажи год к году выросли сильнее, чем в целом по стране», — сообщили аналитики.

В Березниках во втором полугодии было продано около 190 квартир на вторичном рынке. Средняя цена за квадратный метр в январе 2026 года снизилась на 1% по сравнению с январём 2025 года и составила 59,3 тыс. руб.

В среднем среди топ-30 городов-участников число сделок во второй половине 2025 года выросло год к году на 40%, в среднем по стране — на 16%. Березники оказались на седьмом месте. Первые строчки заняли Сызрань (+200%) и Новокуйбышевск в Самарской области (+145%) и Горячий Ключ в Краснодарском крае (+121%).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что квартиры на вторичном рынке жилья в Перми за год подорожали на 12,8%, объём предложения увеличился на 11%, а спрос вырос на 13%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.