Выбор квартир на вторичном рынке Перми вырос на 11% Средняя цена за квадратный метр составила 116 тысяч рублей

Константин Долгановский

В Перми с начала года объём предложения на вторичном рынке жилья увеличился на 11%. Как сообщает «Авито Недвижимость», сильнее всего вырос выбор студий (+35%) и трёхкомнатных квартир (+14%), объём предложения «однушек» вырос на 7%, «двушек» — на 5%.

Сильнее всего выбор в ноябре по сравнению с январём вырос в Барнауле (+38%), Ижевске (+35%), Нижнем Новгороде и Воронеже (+25% в каждом). В целом по стране в разрезе год к году предложение вторичного жилья сократилось на 5,6%. Средняя площадь квартиры, выставленной на продажу, составила 55 кв. м. Самые просторные объекты — в Москве (в среднем 68 кв. м), Ставрополе (60 кв. м), Санкт-Петербурге и Калининграде (58 кв. м).

С начала года спрос на вторичное жильё в Перми вырос на 13%, заметнее всего в сегменте студий (+23%) и однокомнатных квартир (+22%). «Трёшками» пермяки стали интересоваться чаще на 19%, «двушками» — на 9%. Спрос по России с начала года увеличился на 7%. Самая заметная динамика — во Владивостоке (+34%), Томске (29%), Челябинске и Красноярске (+25%). Год к году интерес вырос на 2%.

Средняя стоимость квадратного метра по стране в среднем составила 146 тыс. руб., увеличившись на 5% по сравнению с январём 2025 года и на 6,1% по сравнению с ноябрём 2024-го. Самые доступные квартиры оказались в Брянске (85 тыс. руб. за кв. м), Смоленске и Липецке (по 86 тыс. руб. за кв. м), самые дорогие — в Москве (520 тыс. руб. за кв. м), Сочи (301 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (248 тыс. руб.). В Перми показатель сложился в 116 тыс. руб. за кв. м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что квартиры на вторичном рынке жилья в Перми за год подорожали на 12,8%. Динамика оказалась значительно выше среднероссийских показателей.

