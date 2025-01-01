Квартиры на вторичном рынке жилья в Перми за год подорожали на 12,8% Что значительно выше среднероссийских показателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подвели предварительные итоги года и выяснили, что динамика цен на вторичном рынке недвижимости в 2025 году оказалась ниже, чем в предыдущие пять лет. Однако в Перми рост цен оказался значительно выше среднего.

За 2025 год стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась в 64 из 70 исследованных городов и снизилась в шести.

Наибольший рост цен зафиксирован в Курске (+33,3%), Ижевске (+18,5%), Перми (+13%, до 118,9 тыс. руб.), Череповце (+12,9%), Севастополе (+12,6%), Санкт-Петербурге (+12%), Белгороде (+11,5%), Чебоксарах (+11,2%), Казани (+10,4%) и Оренбурге (+10%).

Снижение стоимости квадратного метра наблюдалось в Новокузнецке (–4,6%), Краснодаре (–3,3%), Архангельске (–2,9%), Московской области (–2,7%), Мурманске (–1,9%) и Сургуте (–1,5%).

По всей стране средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 5,9%, достигнув 124 833 руб. Последний раз такие темпы роста наблюдались в 2020 году.

Общая стоимость объектов недвижимости выросла в 61 из 70 городов, в девяти городах произошло снижение.

По данным Mirkvartir.ru, Курск (+34,6%), Чебоксары (+17,6%), Ижевск (+17%), Пермь (+12,8%, до 6 млн 215 тыс. руб.), Вологда (+12,7%), Владивосток (+12,2%), Саранск (+11,8%), Брянск (+11,8%), Белгород (+11,1%) и Череповец (+11%) продемонстрировали наибольший рост цен.

Отрицательная динамика отмечена в Ленинградской (–9%) и Московской (–8%) областях, Новокузнецке (–5,2%), Волгограде (–2,6%), Ростове-на-Дону (–2,5%), Краснодаре (–2,2%), Архангельске (–1,7%), Мурманске (–0,8%) и Сургуте (–0,5%).

Средняя стоимость квартиры по всем городам увеличилась на 5,6%, достигнув 6 млн 650,8 тыс. руб.

За год предложение на рынке сократилось на 23%.

Эксперты объясняют, что в предыдущие годы рост цен на вторичном рынке поддерживался льготными ипотечными программами для новостроек, что увеличивало спрос и цены на новые объекты, а также стимулировало вторичный рынок. Важную роль играла доступная ипотека для готового жилья. Однако с ростом ключевой ставки и процентных ставок по кредитам этот процесс замедлился, и сейчас цены растут в основном за счёт инфляции и догоняют первичный рынок.

