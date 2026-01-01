Пермский «Молот» прервал победную серию В домашнем матче хоккеисты уступили гостям по буллитам Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

Пермский хоккейный клуб «Молот» в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 2025/26 принял на домашнем льду 23 января красноярский «Сокол». Встреча завершилась победой гостей. Как сообщили в пресс-службе клуба, в голевой перестрелке хозяева льда уступили по буллитам.

Итоговый счёт матча — 3:4. Голами отметились Михаил Казаков, Владимир Михасёнок и Валерий Поляков.

«Сегодня робко очень начали. Два периода практически не атаковали. В актив нам можно занести третий период: пошли в атаку, стали создавать моменты, два гола забили. Начало игры и второй период совсем не получились у нас. Будем разбираться, в чём причина. В серии буллитов, наверное, мастерство соперника сказалось. Слишком много эмоций оставили в игре с «Металлургом». К сожалению, какие-то потухшие были сегодня многие ребята. Наверное, это и помешало удачнее сыграть», — прокомментировал главный тренер команды Лев Бердичевский.

Следующий матч «Молота» будет заключительным в домашней серии. Игра пройдёт в Перми 26 января с ХК «Норильск».

Напомним, «Молот» одержал победу в предыдущих двух матчах. ХК «Динамо-Алтай» пермяки обыграли со счётом 3:2, а 21 января — лидера ВХЛ новокузнецкий «Металлург» со счётом 2:1.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.