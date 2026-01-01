Пермский «Молот» одержал победу над лидером ВХЛ Решающую шайбу забил Игорь Зенчиков Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В среду, 21 января, пермский «Молот» на домашней площадке встречался с новокузнецким «Металлургом», являющимся лидером ВХЛ, и одержал важную победу.

Счёт был открыт только в третьем периоде, на 45-й минуте численное преимущество реализовали гости. Однако «Молот» быстро сравнял счёт благодаря умелым действиям Павла Синявского в штрафной площади — 1:1. С таким счётом завершилось основное время, и игра перешла в овертайм.

Уже на 35-й секунде овертайма Игорь Зенчиков реализовал численное преимущество, принёс пермскому клубу победу и прервал десятиматчевую беспроигрышную серию новокузнецкой команды.

Следующий матч «Молот» проведёт в Перми против красноярского «Сокола».

