Трудовая инспекция расследует ДТП с пятью пострадавшими в Прикамье Дорожные рабочие пострадали в аварии на трассе Кунгур—Соликамск

Министерство здравоохранения Пермского края

Государственная инспекция труда в Пермском крае организовала расследование обстоятельств ДТП, в котором пострадали пять работников организации, занимающейся строительством автомобильных дорог. Как уточнили в ведомстве, речь идёт о несчастном случае, который произошёл 21 января на трассе Кунгур—Соликамск.

«На производственном участке автодороги Кунгур—Соликамск в направлении Соликамска автосамосвал въехал в припаркованный автомобиль «Соболь», в котором находились дорожные рабочие. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек», — сообщили в инспекции.

Комиссия по расследованию несчастного случая запросила материалы ГИБДД с осмотром места происшествия. Должностных лиц работодателя и очевидцев опрашивают, специалисты проводят правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников. В случае выявления нарушений требований трудового законодательства инспекция примет меры административного характера.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 21 января на трассе Соликамск—Березники произошло ДТП, в результате которого трое мужчин получили тяжёлые травмы и были доставлены в Пермь бортом санавиации. Врачи зафиксировали у потерпевших стабильно тяжёлое состояние, двое находились на искусственной вентиляции лёгких. Сейчас мужчины находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.

