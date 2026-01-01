Из Соликамска в Пермь санавиацией эвакуировали троих тяжелораненых в ДТП Двое находились на искусственной вентиляции лёгких Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила в своём телеграм-канале, что бортом санавиации в Пермь из Соликамска были доставлены трое мужчин с тяжёлыми травмами.

Травмы они получили в результате ДТП, которое произошло 21 января на трассе Соликамск—Березники: столкнулись большегруз и автомобиль «Газель».

Анастасия Крутень рассказала, что для эвакуации жителей региона, находившихся в тяжёлом состоянии, были задействованы две реанимационные бригады, а также нейрохирург, торакальный хирург и врач-эндоскопист.

На месте каждый пациент был осмотрен специалистами санавиации, изучена его медицинская документация. Одному из пострадавших была проведена дополнительная рентгенография для оценки состояния перед транспортировкой. У всех мужчин врачи зафиксировали стабильно тяжёлое состояние: двое находились на искусственной вентиляции лёгких, сообщила Анастасия Крутень.

Пострадавших встретили в Перми реанимационные машины. Министр здравоохранения сообщила, что сейчас мужчины находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.





