В прикамском Красновишерске второй новый котел начал подавать тепло в город

В Красновишерске второй новый котёл на котельной № 11 успешно введён в эксплуатацию. Все пусконаладочные работы завершены, оборудование функционирует в штатном режиме и обеспечивает подачу тепла и горячей воды в жилые дома и социальные объекты, подключённые к этой котельной. Об этом сообщает минЖКХ Пермского края в своих социальных сетях.

Кроме того, правительство Пермского края выделило дополнительные средства из резервного фонда. Уже заключены контракты на поставку оборудования, и в ближайшее время будут приобретены и установлены два современных котла мощностью по 5 МВт для котельных № 1 и 3.

Напомним, в Красновишерске следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование связано с нарушениями в работе системы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов во время аномальных морозов.

По данным ведомства, в декабре 2025 года в Красновишерском городском округе наблюдались экстремально низкие температуры. В этот период основные котлы, отвечающие за подачу тепла, работали нестабильно, что привело к значительному снижению температуры в помещениях — на 7-10 градусов ниже установленных санитарных норм.

