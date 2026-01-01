Прокуратура потребовала расторгнуть концессию по отоплению в Красновишерске Заявление направлено в арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края подала в Арбитражный суд исковое заявление о расторжении концессионного соглашения между ООО «Теплосети» и администрацией Красновишерского муниципального округа.

Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, основанием для иска стало систематическое нарушение ООО «Теплосети» условий соглашения с 2023 года по настоящее время.

Прокуратура обнаружила, что компания не соблюдает температурный режим при подаче отопления и горячего водоснабжения, не устраняет вовремя порывы на тепловых сетях, не ремонтирует оборудование на объектах генерации тепла и не пересчитывает плату за услуги ненадлежащего качества.

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края заявило, что теплоснабжение потребителей будет обеспечено бесперебойно, несмотря на судебный процесс. Для этого уже приняты необходимые меры: в январе на местных котельных установили два новых котла, а из резервного фонда региона выделили средства на монтаж еще двух. Ведется постоянный мониторинг для обеспечения стабильной подачи тепла. По информации ведомства, ответчики по делу подготовят свои позиции по требованиям прокуратуры. «Ситуация находится под особым контролем Министерства ЖКХ», — заявили в ведомстве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Красновишерске следователи СК завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование начато в связи с ненадлежащим функционированием системы теплоснабжения в жилых зданиях и социальных объектах в период экстремальных морозов. В ведомстве пояснили, что с декабря 2025 года в Красновишерском городском округе отмечались аномально низкие температуры. В это время основные котлы, обеспечивающие теплоснабжение, функционировали нестабильно, что привело к значительному падению температуры в жилых домах и учреждениях — на 7-10 градусов ниже установленных нормативов.

Сейчас теплоснабжение обеспечивает резервный котёл.

