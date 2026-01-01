ИГЖН прекратила действие лицензии муниципальной управляющей компании в Перми В отношении «ПМУП ГКТХ» введена процедура наблюдения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инспекция госжилнадзора Пермского края приняла решение о прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ООО «ПМУП ГКТХ»). Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

Мэрия уведомляет жителей, что сведения в региональном реестре лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и в перечне многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет компания, 12 января были исключены на основании приказа ИГЖН. Собственники должны будут выбрать способ управления на общем собрании.

В сентябре стало известно, что учредитель ООО МУП «ПМУП ГКТХ» — муниципальное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» — заявило о намерении инициировать процедуру банкротства ООО. Сообщалось о наличии у ООО признаков несостоятельности, поскольку компания на текущий момент не способна выполнять обязательства по уплате обязательных платежей и удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, просроченным более чем на три месяца.

По информации мэрии, основанием для подачи заявления о банкротстве служит неисполнение действующих судебных решений о взыскании денежных средств, также бывший директор ранее привлекалась к уголовной ответственности за выявленные нарушения. Организация на тот момент обслуживала 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в настоящее время в отношении ООО введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. В заявлении ПМУП «ГКТХ» сообщил о наличии у компании задолженности в общей сумме 2,7 млн руб. Позже 10 компаний направили в суд заявления о включении в реестр требований кредиторов должника.

