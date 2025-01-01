Муниципальной управляющей компании в Перми грозит банкротство Процедуру инициировали городские власти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», являющееся учредителем ООО «ПМУП ГКТХ», заявило о намерении инициировать процедуру банкротства в отношении управляющей компании через арбитражный суд. Данное сообщение было обнародовано в системе «Федресурс». В соответствии с опубликованной информацией, предприятие выступает конкурсным кредитором ООО «ПМУП ГКТХ», что подтверждается вступившим в силу судебным решением о взыскании денежных средств с должника. В уведомлении говорится о наличии у ООО «ПМУП ГКТХ» признаков несостоятельности, поскольку компания на текущий момент не способна выполнять обязательства по уплате обязательных платежей и удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, просроченным более чем на три месяца. Опубликование уведомления о намерении обратиться в суд является обязательным за 15 дней до подачи заявления, согласно федеральному закону о банкротстве.

Изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили, что МУП «ГКТХ» самостоятельно принимает решение о защите своих прав, и основанием для подачи заявления о банкротстве служит неисполнение действующих судебных решений о взыскании денежных средств с ООО. Также было отмечено, что бывший директор ООО «ПМУП ГКТХ» ранее привлекалась к уголовной ответственности за выявленные нарушения.

ООО «ПМУП ГКТХ» было зарегистрировано в феврале 2018 года, с муниципальным унитарным предприятием в качестве учредителя. Основным видом деятельности компании является управление жилым фондом. В феврале 2024 года экс-руководитель МУП Людмила Осинцева была арестована по обвинению во взяточничестве. После её ареста в компании неоднократно происходили смены руководства.

В настоящее время организация обслуживает 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов. Финансовые показатели компании в 2024 году ухудшились: выручка снизилась со 101 млн руб. до 99 млн руб., а чистая прибыль — с 4 млн руб. до 980 тыс. руб.

Заместитель председателя Пермской городской думы, Максим Спиридонов, сообщил о том, что деятельность муниципальной управляющей компании «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» находится под контролем комитета по городскому хозяйству. Он отметил, что в октябре запланирован очередной доклад о деятельности предприятия, и администрация предоставит разъяснения по сложившейся ситуации.

