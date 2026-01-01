Прокуратура взяла на контроль устранение аварии на котельной в посёлке Прикамья Жителям уже начали выдавать обогреватели Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура взяла под наблюдение процесс ликвидации аварии на котельной в п. Тёплая гора Горнозаводского округа, об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре напомнили, что 23 января 2026 года в населённом пункте произошла авария: один из котлов на местной котельной вышел из строя. Это привело к снижению температуры в жилых домах. Специалисты ресурсоснабжающей организации оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента. В связи с этим жителям поселка начали выдавать обогреватели. Прокуратура Пермского края следит за тем, чтобы авария была устранена в установленные сроки. В случае несоблюдения сроков будут приняты соответствующие меры воздействия.

В МинЖКХ Прикамья рассказали, что согласно проведенным измерениям, температура в жилых домах п. Тёплая Гора в настоящий момент составляет от 17,4 до 19,9 °C. Специалисты продолжают контролировать температуру в домах. В данный момент теплоснабжение поселка осуществляется только от одного котла.

