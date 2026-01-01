В Прикамье только 9% вакансий предполагают удалённый формат работы За два года количество таких вакансий выросло Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным hh.ru, доля вакансий с возможностью удалённой работы в Пермском крае в 2025 году оставалась на уровне предыдущего года — 9% от общего числа предложений. Это заметное увеличение по сравнению с 2023 годом, когда такой формат составлял лишь 7% рынка труда региона.

В то же время проектная занятость продолжает оставаться нишевой: третий год подряд её доля не превышает 1% от всех вакансий.

Несмотря на сохраняющееся доминирование офисного формата, работодатели всё чаще внедряют гибкие модели занятости — гибридную работу, частичную удалёнку и индивидуальные графики. Такой подход помогает расширить кандидатскую базу, в том числе за счёт специалистов из других регионов, а также повысить лояльность и удерживаемость сотрудников благодаря более адаптивным условиям труда.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в 2025 году было размещено 600 вакансий с требованием или предпочтением наличия ИИ-компетенций — это на 65% больше, чем годом ранее.





