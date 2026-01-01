В Пермском крае чаще стали искать специалистов с навыками работы с ИИ Таких вакансий стало на 65% больше Поделиться Твитнуть

В конце 2025 года российские работодатели всё чаще обращали внимание на «мягкие» навыки соискателей. Как сообщили «Новому компаньону» в hh.ru, на долю топ-10 soft skills приходится 27% всех указанных компетенций, тогда как на топ-10 hard skills — лишь 17%. Это свидетельствует о растущем спросе на универсальные качества, такие как коммуникабельность, способность к обучению и работа в команде.

Лидером среди «мягких» навыков стали деловые коммуникации, упомянутые в 1,2 млн вакансий (7,8% от общего числа требований). Второе место заняла клиентоориентированность (997 тыс. упоминаний, 4,6%), а замкнула тройку — работа в команде (925 тыс., 4,2%).

Среди «жёстких» навыков первенство сохранили продажи — почти 1,6 млн упоминаний (7,2%). Далее следуют грамотность (481 тыс., 2,2%) и мерчандайзинг (303 тыс., 1,4%).

Особый интерес вызывает динамика спроса на навыки работы с искусственным интеллектом. В Пермском крае в 2025 году было размещено 600 вакансий с требованием или предпочтением наличия ИИ-компетенций — это на 65% больше, чем годом ранее. Тем не менее, на фоне общего числа вакансий доля таких позиций остаётся менее 1%, что указывает на начальный этап внедрения ИИ в региональный рынок труда.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект сегодня выступает не как замена человеку, а как инструмент повышения эффективности — особенно в сферах, связанных с креативной или интеллектуальной деятельностью: дизайн, копирайтинг, юриспруденция, бухгалтерия. Освоение ИИ-навыков становится важным конкурентным преимуществом для соискателей, и их значимость будет только расти в ближайшие годы.

