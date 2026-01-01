Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Пермский театр кукол открывает Год сказок

Театр намерен представить шесть премьер

Кама. Горт. Легенды

Сцена из спектакля "Кама. Горт. Легенды". Фото: Ольга Рогозина/Пермский театр кукол

2026 год в Пермском театре кукол негласно объявлен Годом сказок: зрителей ждёт целых пять сказочных премьер, а также спектакль-урок для младших школьников.

Первая премьера в наступившем году состоится в апреле. «Чёрная курица, или Подземные жители» (6+) — постановка художественного руководителя театра Дмитрия Вихрецкого, пьесу по классической сказочной повести Антония Погорельского написала Анастасия Мордвинова, художник-постановщик — главный художник театра Виктория Ельцова.

Вторая премьера года приурочена к открытию юбилейного, 90-го сезона театра, который начнётся в сентябре: «Сказка о царе Салтане» (6+) режиссёра Антона Нестеренко и художника Лилии Жамалетдиновой пополнит список спектаклей по произведениям А.С. Пушкина.

В конце октября на большой сцене покажут премьеру «Сказки БЕЗопасности» (6+) — игрового спектакля-урока о том, как важно соблюдать меры предосторожности дома и на улице. Режиссёр-постановщик — артист театра Павел Дитятин. Он знаком зрителям не только как исполнитель множества разноплановых ролей, но и как куратор проекта «Театр Оживающих Книг», в рамках которого проходят читки детской литературы. Недавно артист стал лауреатом Пермской краевой театральной премии «Надежда» имени Ивана Тимофеевича Бобылёва.

В ноябре театр представит ещё одну премьеру — спектакль «Охотник за сказками» (6+) по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Режиссёр — Дмитрий Вихрецкий, автор пьесы — Алиса Малинина, художник-постановщик Виктория Ельцова. В качестве консультанта по этнографии выступит Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния».

В декабре, к Новому году, театр представит «Зимовье зверей» (0+) по мотивам русской народной сказки.

В марте театр примет участие в обменных гастролях с Челябинским государственным театром кукол им. В. Вольховского. Пермяки на челябинской сцене покажут спектакли «Левша» (12+), «Маленькие трагедии» (16+), «Вождь краснокожих» (6+) и «Кошкин дом» (6+). Пермские зрители увидят «Годунова» (16+), «Собачку Соню» (0+, от 4 лет), «Каштанку» (12+) и «Подарок для папы» (6+) в постановках челябинских кукольников.

Труппа театра планирует поездки на профессиональные фестивали, в том числе на архангельский «Ломоносов Фест» — проект на стыке искусства и науки, где команда покажет кибердраму «Скачайте наши души» (16+). На омском фестивале «В гостях у «Арлекина» пермские кукольники покажут действо под открытым небом «Кама. Горт. Легенды» (18+) — спектакль по хтоническим мифам народов Пермского края состоится на огромной автомобильной парковке на фоне живописного сквера.

