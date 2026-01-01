Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кинофестиваль в Перми впервые представит жанр «вертикального сериала» Определены даты проведения фестиваля «Лампа» Поделиться Твитнуть

Международный фестиваль импакт-кино «Лампа» (12+) определился с датами проведения. Он пройдёт 9-11 октября в киноцентре «Кристалл».

Даты других основных кинофестивалей, которые пройдут в Перми в 2026 году, «Новый компаньон» уже сообщал, однако, по словам руководителя «Лампы» Ольги Зубковой, для проекта понадобились более длительные согласования: «Лампа» — самое международного событие в пермской культуре, в фестивальной программе по-прежнему участвует до 70 стран, поэтому необходимо выбирать даты, которые не совпадают с другими крупными мировыми фестивалями.

Приём фильмов на конкурсы «Лампы» начнётся во второй половине февраля. В этом году, как сообщает Ольга Зубкова, впервые в фестивальной программе будет представлен феномен «вертикального сериала»: это последовательность очень коротких — от одной до трёх минут — серий, снятых в формате, удобном для просмотра на экране мобильного телефона.

Фестиваль импакт-кино «Лампа» проходит в Перми с 2014 года. В основных конкурсах — социальная реклама и короткометражные фильмы на темы экологии, семейных ценностей, культурно-исторического наследия, инклюзии. Кроме того, в программе много специальных показов полнометражного кино и сериалов, а также других специальных событий.

