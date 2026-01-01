В Прикамье прокуратура проверит обстоятельства падения шведской стенки на гимназиста Информация о происшествии в Березниках появилась в соцсетях Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура города Березники инициировала проверку после сообщения о травме ученика МАОУ «Гимназия № 9» (Березники) во время урока физкультуры из-за падения шведской стенки. Ведомство проверит, насколько соблюдаются нормы федерального законодательства, и даст оценку действий ответственных за безопасность детей во время учебного процесса. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Ранее в Министерстве образования Пермского края подтвердили факт происшествия, но отметили, что серьёзных травм у мальчика нет. Также в этом учебном заведении 16 января произошло обрушение штукатурки с потолка. Министерство образования сообщило, что по обоим инцидентам будет проведена служебная проверка, и виновные будут привлечены к ответственности.

