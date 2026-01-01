В Пермском крае на школьника упала шведская стенка
Минобр провёл проверку
В Березниках на уроке физкультуры в гимназии № 9 шведская стенка обрушилась на школьника. Информация появилась в местных социальных сетях.
По словам автора поста, у ребёнка сотрясение мозга. Однако в Министерстве образования Пермского края perm.aif.ru опровергли информацию. В ведомстве утверждают, что мальчик не получил серьёзных травм и уже на следующий день вернулся к занятиям.
Кроме того, в этом же учебном заведении 16 января с потолка осыпалась штукатурка. В Минобре пояснили, что это произошло из-за износа конструкции. Специалисты уже провели проверку состояния плит в здании и планируют провести необходимые профилактические работы. Пострадавших в результате обрушения штукатурки нет.
В Министерстве образования также сообщили, что по обоим инцидентам будет проведена служебная проверка, а виновные привлечены к ответственности.
