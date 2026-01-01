Депутаты ЗС Прикамья поддержали изменения в региональный закон о такси Изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Прикамья рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. На пленарном заседании 22 января документ был одобрен в первом чтении.

Как писал ранее «Новый компаньон», проектом региональный закон приводится в соответствие федеральному. С марта 2026 года почти во всех российских регионах в реестре такси смогут регистрироваться автомобили только отечественного производства. Это шесть марок и 22 модели «Лада», УАЗ, «Москвич», Sollers, которые производятся в Татарстане и Владивостоке, Evolute и Voyah, которые производятся в Липецкой области. Ожидается, что перечень дополнят Haval, BAIC и Kaiyi, которые производятся в Калининграде и Тульской области.

При этом обратной силы закон иметь не будет, поэтому все зарегистрированные в реестре до 1 марта автомобили будут продолжать перевозить пассажиров и после вступления в силу закона. Основные требования, такие как цветовая гамма, шахматные полосы и наличие оранжевого фонаря, остаются без изменений.

Срок подачи поправок к законопроекту для подготовки его ко второму чтению установлен до 30 января.

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 22 января отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Елена Зырянова (отпуск), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Алексей Наборщиков (командировка), Денис Шитов (отпуск), Степан Федотовских, Илья Шулькин.

