С марта пермские таксопарки будут регистрировать только произведённые в России авто Сейчас требованиям закона соответствуют только 54% машин в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В соответствии с федеральным законом о локализации такси в законодательство Пермского края внесут изменения. Депутаты рассмотрели законопроект 20 января на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

Исполняющий обязанности министра транспорта Прикамья Наталья Чазова напомнила, что в 2023 году федеральное правительство закрепило 13 приоритетных направлений технологического суверенитета России, в том числе отрасли автомобилестроения и такси. В связи с чем было принято решение о переводе таксопарков на автомобили отечественного производства. Почти во всех регионах с 1 марта 2026 года начнут действовать данные изменения, внесённые на федеральном уровне в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

«Поскольку с марта начинает действовать данная норма, все регионы обязаны привести свои законы в соответствие с данным федеральным законодательством. На сегодняшний день марки, которые будут продолжать действовать в такси, — это шесть марок и 22 модели транспортных средств. Это все «Лады», УАЗы, «Москвичи», кроме этого, Sollers, которые производятся у нас в Татарстане и Владивостоке, Evolute и Voyah, которые производятся в Липецкой области. Таких моделей у нас 54%. Это 5,7 тыс. машин из 10,5 тыс.», — сообщила она.

Одновременно с этим предполагается, что дополнительно в перечень войдут Haval, BAIC и Kaiyi, которые производятся в Калининграде и Тульской области. После их внесения в реестре 65% автомобилей таксопарков региона будут соответствовать нормам. Обратной силы закон иметь не будет, поэтому все зарегистрированные на сегодняшний день автомобили в реестре будут продолжать перевозить пассажиров. По словам Натальи Чазовой, изменения не отразятся на ценах.

Остальные требования почти не меняются. Цветовая гамма кузова должна состоять из основного белого цвета, с полосами из красных и белых квадратов в шахматном порядке, на крыше должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета.

После обсуждения депутаты поддержали проект закона и рекомендовали принять его в первом чтении на пленарном заседании в январе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что представители таксопарков Пермского края выступили с протестом против законопроекта Госдумы о локализации такси. По их мнению, это может негативно сказаться на качестве услуг и доступности такси.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.