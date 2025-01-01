Пермские таксисты выступили против законопроекта о переходе на отечественные автомобили По словам перевозчиков, инициатива приведёт к росту цен и снижению качества услуг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители таксопарков Пермского края выступили с протестом против законопроекта Госдумы, который требует перехода такси на отечественные автомобили. По мнению Общественного Совета по развитию такси в регионе, инициатива негативно скажется на качестве услуг и доступности такси для жителей Прикамья.

Согласно данным ФГИС «Такси», российские автопроизводители — лидеры в таксомоторной отрасли. Однако, как отмечает Совет, система оценки локализации производства приведёт к монополизации рынка и повышению цен на услуги такси.

Исследования показывают, что доля автомобилей старше пяти лет в таксопарках выросла с 12% до 22,4% за два года. Лишь 30% перевозчиков планируют обновить таксопарк в ближайшее время, а многие предпочитают иностранные бренды из-за их надёжности.

Кроме того, Общественный Совет отмечает частые поломки отечественных автомобилей. Основные причины ремонтов — проблемы с подвеской, электроникой, тормозами и трансмиссией. Ремонт таких автомобилей обходится более чем в 70 тыс. руб. в год, что приводит к повышению цен на услуги.

— Сегодня российский автопром предлагает модели, ориентированные на бытовое, семейное использование, они не соответствуют требованиям профессионального сегмента с высокой эксплуатационной нагрузкой. Кроме того, в существующей линейке моделей нет способных заменить автомобили бизнес-класса, и эта услуга может вовсе исчезнуть с рынка, — отмечают в Совете.

Если законопроект будет принят, жители Пермского края могут столкнуться с ростом цен на такси и ухудшением доступности легальных перевозок, подчеркнули в Общественном совете.

Пермские перевозчики просят Госдуму исключить требование о локализации из проекта закона и вместо этого предлагают стимулировать спрос на отечественные автомобили через субсидии и льготы. Они готовы к диалогу и предлагают провести совещание с властями и общественностью для обсуждения ситуации.

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