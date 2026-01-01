В Прикамье поддержан законопроект об увеличении выплат молодым специалистам АПК Депутаты поддержали инициативу во втором чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект об увеличении выплат для молодых специалистов агропромышленного комплекса (АПК) в Прикамье прошёл второе чтение. Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали инициативу губернатора на пленарном заседании 22 января.

Документом предусмотрено увеличение выплат сотрудникам с высшим образованием с 150 до 350 тыс. руб., специалистам со средним профессиональным образованием — с 100 до 250 тыс. руб. Также предусмотрена отмена условия обязательной отработки в сельскохозяйственной организации в течение трёх лет после заключения договора о предоставлении стимулирующей выплаты, которая предоставляется после получения единовременной выплаты.

«Увеличенные выплаты обеспечивают реальный финансовый стимул для начинающих работников. Он позволит привлечь квалифицированных специалистов на агропредприятия, смягчив кадровый вопрос на селе», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ноябре законопроект прошёл первое чтение. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

