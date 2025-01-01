Алёна Бронникова
В ЗС Прикамья поддержали увеличение выплат молодым специалистам АПК
Проект закона одобрен в первом чтении
Законодательное собрание Прикамья одобрило увеличение стимулирующих выплат для молодых специалистов АПК. Законопроект, предложенный краевым правительством, прошёл 27 ноября первое чтение. Поправки должны быть внесены до 10 декабря.
В случае принятия документа во втором чтении сотрудникам с высшим образованием сумму выплат увеличат с 150 до 350 тыс. руб., а для специалистов со средним профессиональным образованием — с 100 до 250 тыс. руб. Также предложено отменить обязательное условие отработки в сельскохозяйственной организации в течение трёх лет после получения такой поддержки.
«Сегодня наши сельхозпредприятия демонстрируют серьёзный рост, и этот прогресс невозможен без квалифицированных кадров. Регион ведёт последовательную работу по привлечению молодых специалистов. Крайне важно, чтобы выпускники профильных вузов и колледжей видели профессиональные и личные перспективы именно на пермских агропредпритиях и в территориях родного края», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.
