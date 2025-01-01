Алёна Бронникова В ЗС Прикамья поддержали увеличение выплат молодым специалистам АПК Проект закона одобрен в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Прикамья одобрило увеличение стимулирующих выплат для молодых специалистов АПК. Законопроект, предложенный краевым правительством, прошёл 27 ноября первое чтение. Поправки должны быть внесены до 10 декабря.

В случае принятия документа во втором чтении сотрудникам с высшим образованием сумму выплат увеличат с 150 до 350 тыс. руб., а для специалистов со средним профессиональным образованием — с 100 до 250 тыс. руб. Также предложено отменить обязательное условие отработки в сельскохозяйственной организации в течение трёх лет после получения такой поддержки.

«Сегодня наши сельхозпредприятия демонстрируют серьёзный рост, и этот прогресс невозможен без квалифицированных кадров. Регион ведёт последовательную работу по привлечению молодых специалистов. Крайне важно, чтобы выпускники профильных вузов и колледжей видели профессиональные и личные перспективы именно на пермских агропредпритиях и в территориях родного края», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.

