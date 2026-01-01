К облику зданий вдоль железных дорог в Перми установят требования Сейчас особые требования установлены к объектам на «гостевом маршруте» и у Камы Поделиться Твитнуть

В Перми планируют установить требования к архитектурно-градостроительному облику зданий, расположенных вдоль железных дорог. Предложение было рассмотрено на общественных обсуждениях и одобрено комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

С соответствующим заявлением в комиссию обратилось краевое минимущества. В целях развития железнодорожного транспорта ведомство предложило добавить в Правила землепользования и застройки города Перми территории, находящиеся вдоль железнодорожных объектов.

«Территория дополняется ветками железнодорожного транспорта в Орджоникидзевском районе — от Голованово до Новых Лядов, вдоль ул. Соликамской, от Бахаревки до Перми II, веткой от Гайвы до Перми Сортировочной, и дальше она уходит до п. Ласьва», — отметила представитель минимущества.

Сейчас в Перми установлены особые требования к внешнему облику зданий, расположенных в пределах так называемого «гостевого маршрута» — специальной зоны, через которую передвигаются официальные делегации и туристы. Маршрут включает в себя ш. Космонавтов, проходит мимо Гознака, ДКЖ, пл. Гайдара, Перми II и ведёт по ул. Петропавловской до ул. Куйбышева.

В конце прошлого года в Правила землепользования и застройки Перми внесли дополнения, касающиеся требований к архитектурно-градостроительному облику территорий вдоль Камы. Власти пояснили, что данные меры необходимы, чтобы прибрежные зоны формировали гармоничный и стилистически выдержанный вид города — как с берега, так и с акватории.

