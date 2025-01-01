В Перми к облику зданий вдоль Камы установят требования Соответствующие изменения внесены в Правила землепользования и застройки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми внесены изменения, касающиеся требований к архитектурно-градостроительному облику территорий вдоль реки Камы. Соответствующее решение было одобрено на заседании комиссии по ПЗЗ в ноябре.

Как пояснили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края изданию «Ъ-Прикамье», такие меры продиктованы активным развитием речного транспорта. В связи с этим важно, чтобы прибрежные зоны формировали гармоничный и стилистически выдержанный вид города — как с берега, так и с акватории Камы.

Ранее в Перми уже устанавливались особые требования к внешнему облику зданий, расположенных в пределах так называемого «гостевого маршрута» — специальной зоны, через которую проходят официальные делегации и туристы. Маршрут включает шоссе Космонавтов, проходит мимо Гознака, Дворца культуры железнодорожников, площади Гайдара, железнодорожного вокзала Пермь-2, далее ведёт по улице Петропавловской до улицы Куйбышева.

В рамках новых правил размещение вывесок в границах «гостевого маршрута» должно соответствовать колерному паспорту города. Владельцам объектов предоставлен срок до 1 сентября 2026 года для приведения наружной рекламы в соответствие с установленными требованиями.

