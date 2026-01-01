Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь зашла сеть пельменных из-за Полярного круга Pelmen House основан в Мурманске в 2020 году Поделиться Твитнуть

На сайте российской сети пельменных Pelmen House появился адрес в Перми: заведение сети открылось на ул. Революции, 24, в ЖК «Новый центр».

Особенностью Pelmen House являются яркие пельмени из цветного теста и ориентация на доставку в большей степени, чем на покупательский трафик.

Основу меню составляют, разумеется, пельмени. В ассортименте — десятки начинок: с разными видами мяса — оленина, баранина, курица, индейка, естественно, классические "свинина/говядина" и многое другое; несколько видов рыбы, множество фантазийных комбинированных начинок вроде сыра с вялеными помидорами. Кроме того, много разновидностей вареников — опять-таки, с самыми разнообразными начинками, например с брусникой; а также сырники, блины, разнообразные завтраки, салаты, каши и т.п.

Особенность пельменно-вареничного ассортимента кафе — то, что вся подобная продукция готовится из цветного теста: жёлтого, зелёного, красного, чёрного и даже синего.

Pelmen House относится к категории кафе «быстрого питания»: срок приготовления блюда на месте — 10 минут, но основной расчёт сеть делает на доставку, планируется осуществлять до 300 доставок в день.

Сеть Pelmen House была основана в Мурманске в 2020 году и сразу закрылась из-за пандемии, но не прекратила работу, а развила систему доставок. В 2021 году бренд вошёл в Гастрономическую карту России. Сегодня кафе этого бренда работают в Мурманске, Санкт-Петербурге, Вологде, Самаре, в нескольких городах Мурманской и Ленинградской областей. В Перми заведение открылось по договору франшизы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.