В Перми установят специальную зону на участке под возведение инженерного центра

Фото: публичная кадастровая карта

Для реализации приоритетного инвестиционного проекта строительства инженерного центра для ремонта и обслуживания промышленной электроники в Перми на участке по ул. Куйбышева установят специальную территориальную зону. Предложение Агентства инвестиционного развития было рассмотрено на заседании комиссии по ПЗЗ.

Возвести объект инициатор ООО «РТК «Новые технологии» намерен на участке площадью 3 тыс. кв. м по ул. Куйбышева, 114д. В данный момент участок находится в границах территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра, заявлением предложено установить зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

Члены комиссии проголосовали за подготовку проекта смены зонирования и направление его на утверждение.

Напомним, проект был одобрен на городском Совете по предпринимательству и инвестклимату, а затем получил статус приоритетного в декабре на краевом совете. Планируется, что площадь центра составит 685,5 кв. м. В нём будут находиться офисные помещения, склад и технические зоны. Объём инвестиций превысит 80 млн руб.

