В Перми одобрены два новых приоритетных инвестпроекта В краевой столице планируется реализовать инженерный центр и многофункциональную производственно-строительную базу

Сергей Федосеев

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата где городские власти поддержали два инвестиционных проекта, претендующих на получение статуса приоритетных.

Компания «РТК «Новые Технологии», которая частично принадлежит депутаты гордумы Алексею Овчинникову, представила планы по строительству инженерного центра для ремонта и обслуживания промышленной электроники. Этот объект планируется возвести в Свердловском районе по ул.Куйбышева. Его площадь составит 685,5 кв. м. В центре будут находиться офисные помещения, склад и технические зоны. Объём инвестиций оценивается в 81 млн руб.

Второй проект — это многофункциональная производственно-строительная база от ООО «Парма», которая будет обеспечивать производство и хранение металлоконструкций, используемых в строительстве. Его хотят разместить в мкр Новый Крым на ул. Воронежской. Общий объём инвестиций в эту базу составит 82 млн руб.

Оба представленных проекта получили предварительное одобрение членов Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

