Более 2,6 тысячи пермяков переехали из аварийного жилья в 2025 году Мэрия продолжает консультировать по вопросам расселения

Константин Долгановский

В администрации Перми сообщили, что в 2025 году в рамках муниципальных и региональных программ расселения аварийного жилья, включая национальный проект «Инфраструктура для жизни», переселили более 2,6 тыс. человек. Аварийные дома, в которых они проживали, имели общую площадь 43,4 тыс. кв. м.

В мэрии отметили, что управление жилищных отношений администрации Перми продолжает предоставлять консультации по вопросам расселения. Там же можно узнать подробности о порядке получения компенсации. Управление находится по адресу: ул. Горького, 18.

Жители могут получить консультацию по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59. Заявление на получение компенсации или предоставление нового жилья можно подать лично. Часы работы: понедельник — четверг — с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году демонтировано 143 дома, признанных аварийными. Наибольшее количество таких объектов снесли в Кировском районе (56), в Мотовилихинском — 27, в Свердловском — 20, в Дзержинском — 19, в Орджоникидзевском — 9, в Индустриальном и Ленинском — по 6.

