В Перми в 2025 году снесли 143 аварийных дома Темпы ликвидации аварийного жилья в городе значительно возросли Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

По данным департамента ЖКХ администрации Перми, в 2025 году было демонтировано 143 дома, признанных аварийными. Наибольшее количество таких объектов снесли в Кировском районе (56), в Мотовилихинском — 27, в Свердловском — 20, в Дзержинском — 19, в Орджоникидзевском — 9, в Индустриальном и Ленинском — по 6.

В 2025 году в Перми были демонтированы аварийные дома на улицах Маяковского, Ударника, Уральская, Докучаева, Кировоградская, Красина, Сухумская, Сокольская, Ядринская, Танцорова, Каляева, Емельяна Ярославского, Барамзиной, Вольская, Заводская, Станционная, Уржумская, Камышловская, Капитанская, Гальперина, Борцов Революции, Портовая, Танкистов, Автозаводская и др.

В мэрии напомнили, что освободившиеся участки могут быть использованы для возведения новых жилых зданий, социальных объектов, а также для создания культурных и рекреационных зон, направленных на повышение качества жизни жителей Перми. Также власти констатируют, что темпы ликвидации аварийного жилья в городе значительно возросли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.