Для строительства частного роддома в Перми сменят зонирование участка Учреждение планируют построить на улице Лебедева

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми поддержала предложение Агентства инвестиционного развития о смене территориальной зоны земельного участка в Мотовилихинском районе для строительства первого в городе частного роддома. Участники заседания 21 января проголосовали за подготовку соответствующего проекта и направление его на утверждение.

В декабре инвестиционный проект ООО «Философия рождения» по созданию в Перми современного родильного дома повышенной комфортности получил статус приоритетного. Общий объём инвестиций превысит 870 млн руб. Медицинское учреждение планируют разместить на земельном участке по ул. Лебедева, 12.

Как отметили в краевом минимущества, в рамках реализации проекта инициатор претендует на предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. Сейчас он находится в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2, для строительства роддома необходимо установить границы территориальной зоны учреждений здравоохранения ЦС-1.

Ранее «Новый компаньон» писал, что площадь будущего родильного дома составит более 3 тыс. кв. м. Учреждение будет предоставлять полный спектр услуг — от ведения беременности и родов до послеродового сопровождения. Ожидается, что здание введут в эксплуатацию до конца 2029 года. Инвестор также должен благоустроить прилегающую территорию.

