На создание первого частного роддома в Перми выделят более 870 млн рублей Он появится на улице Лебедева

Константин Долгановский

На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, который состоялся 22 декабря, проект ООО «Философия рождения» по созданию в Перми современного родильного дома повышенной комфортности получил статус «приоритетного». Общий объём инвестиций в проект превысит 870 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Родильный дом разместится в Мотовилихинском районе по ул. Лебедева. Медицинское учреждение площадью свыше 3 тыс. кв. м будет предоставлять полный спектр услуг — от ведения беременности и родов до послеродового сопровождения.

Ожидается, что новый родильный дом будет введен в эксплуатацию до конца 2029 года. В рамках социальной инициативы команда проекта также обязалась благоустроить прилегающую территорию, создавая комфортное и безопасное пространство для пациентов и их семей.

