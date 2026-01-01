Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской галерее впервые покажут уникальное распятие из утраченной прикамской деревни В постоянную экспозицию в новом здании войдёт работа мастера Никона Кирьянова Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея впервые покажет в новой экспозиции в здании на «Заводе Шпагина» редкое распятие. Этот экспонат из коллекции пермской деревянной скульптуры ранее не покидал музейных запасников.

Как сказано в соцсетях художественного музея, скульптура происходит из часовни деревни Габово Карагайского района Пермского края и была создана резчиком-крестьянином Никоном Кирьяновым.

Специалисты отмечают необычный вариант иконографии сюжета «Распятия». Вокруг креста — 34 херувима, каждый вырезан отдельно и смонтирован на металлические пластины, образующие двойной ромб. Ангелы словно парят, создавая ощущение движения и особой торжественности композиции.

Обращают на себя внимание черты ликов — и у херувимов, и у Христа: крупные, глубоко посаженные глаза, пухлые щёки, тонкие губы. Такой типаж повторяется и в других работах мастера.

На концах креста размещены медальоны с живописными изображениями Господа Саваофа, Богоматери и Иоанна Богослова. Предположительно, они выполнены другим, неизвестным художником.

Никон Кирьянов жил в деревне Габово в конце XIX — начале ХХ века и, по преданию, построил там две часовни, наполнив одну из них резными образами Христа и ангельских сил. По воспоминаниям местных жителей, в часовне насчитывалось около 500 скульптур. В произведениях Кирьянова наивность и простота форм удивительным образом сочетаются с цельностью и светлым, возвышенным настроем всей композиции. До наших дней дошли лишь немногие — в коллекции Пермской галереи хранится 18 работ мастера. Ни часовня, ни сама деревня Габово не сохранились.

Как уже неоднократно сообщалось, зал пермской деревянной скульптуры в новом здании художественной галереи откроется для посещений первым из разделов постоянной экспозиции, однако дата открытия всё ещё не известна.





