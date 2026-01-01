Екатерина Мизулина отреагировала на жалобу депутата из Прикамья на ИИ Ирек Хазиев возмутился ограничениям доступа к песне «День Победы» Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина записала видео в тг-канале из Перми

Екатерина Мизулина, руководитель Лиги безопасного интернета, высказалась по поводу ограничения доступа к песне «День Победы» в детском режиме умной колонки «Яндекс Алиса». Обращение с просьбой разобраться в ситуации поступило от депутата Законодательного собрания Пермского края Ирека Хазиева. По его словам, нейросеть маркирует композицию как контент, не предназначенный для детей, и разрешает её прослушивание только в присутствии взрослых.

В своём канале в Telegram Мизулина поделилась видеозаписями, демонстрирующими отказы голосового помощника. Она подчеркнула, что «День Победы» является одной из важнейших патриотических песен страны и включена в школьную программу. Мизулина выразила недоумение по поводу решения нейросети и предположила, что при таком подходе существует риск ограничения доступа и к гимну России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.