Депутат из Прикамья пожаловался на «Алису» за отказ включить песню «День Победы» Он уведомил о ситуации Екатерину Мизулину, Марию Львову-Белову и Маргариту Симоньян

Ирек Хазиев

Константин Долгановский

Депутат заксобрания Пермского края Ирек Хазиев в соцсетях выразил недовольство работой «Яндекс Алисы» с песней «День Победы».

Он рассказал, что его дети часто просят умную колонку включить любимые песни по дороге в школу и детский сад. Однажды, когда сын депутата попросил «Яндекс Алису» включить «День Победы», колонка отказала, отметив, что «эта песня не для детей».

«Вроде бы бытовая история, но вопросики остались. Например, проверка показала, что англоязычные вполне себе взрослые композиции Алиса включает даже в «детском режиме» без лишних вопросов. А вот наш «День Победы» почему-то оказался в стоп-листе. Согласитесь, довольно странный выбор, что слушать, а что нет детям, для умной колонки, созданной российскими разработчиками…» — рассуждает Хазиев.

Народный избранник обратился в компанию Яндекс с просьбой прокомментировать ситуацию. Также он уведомил о происшествии Екатерину Мизулину, руководителя Лиги безопасного интернета, Марию Львову-Белову, уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ, и Маргариту Симоньян, главного редактора RT.

