В Перми возобновляются экскурсии по Ботаническому саду

Константин Долгановский

С 26 января Ботанический сад им. А.Г. Генкеля в Перми возобновляет экскурсии по своей фондовой (тропической) оранжерее, сообщили в учреждении.

Ранее сообщалось, что в связи с изменением размера НДС с 1 января 2026 года и отсутствием соответствующей настройки кассового аппарата экскурсии в Ботанический сад пришлось временно приостановить.

14 января Пермский университет запустил мобильное банковское приложение для оплаты экскурсий.

«Оплатить экскурсию до установки специального программного обеспечения на кассовый аппарат можно перед началом экскурсии исключительно безналичным способом через мобильное приложение «Сбера» в вкладке «Услуги Ботанического сада». Реквизиты для оплаты экскурсионных услуг размещены на сайте ПГНИУ в разделе «Реквизиты», — рассказали в саду.

Для посещения экскурсий необходима предварительная запись.

