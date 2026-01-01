Елена Синица Пермский ботсад временно прекратил экскурсии О возобновлении экскурсий будет сообщено дополнительно Поделиться Твитнуть

фото со страницы ВКонтакте Ботсада ПГНИУ

В Перми ботанический сад ПГУ временно прекратил экскурсии. Об этом сообщается в социальных сетях ботсада.

«В связи с изменением размера НДС с 1 января 2026 года и отсутствием соответствующей настройки (не готовностью) кассового аппарата экскурсии в Ботанический сад временно приостановлены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о возобновлении экскурсий будет сообщено дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на одном из старейших хлебокомбинатов Прикамья начали проводить экскурсии. В программу включён мастер-класс по созданию печатных пряников и пельменей.









