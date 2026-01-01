На одном из старейших хлебокомбинатов Прикамья начали проводить экскурсии В программу включён мастер-класс по созданию печатных пряников и пельменей Поделиться Твитнуть

фото: минтуризма Пермского края

Один из старейших производителей хлеба в регионе — Красновишерский хлебокомбинат — открыл свои двери для промышленных туристов. Об этом сообщили в минтуризма Пермского края.

В ведомстве отметили, что в 2025 году команда предприятия прошла обучение по акселерационной программе АСИ «Открытая промышленность». В рамках этой программы была создана экскурсия, включающая интересные мастер-классы и дегустацию продукции.

Отмечается, что хлебокомбинат в Красновишерске сохраняет традиции: хлеб здесь выпекается в дровяной печи, что придаёт ему особый вкус.

Особое внимание на заводе уделяется выпечке и десертам с черникой. Ради этих лакомств туристы приезжают на север, а в календаре событий региона уже несколько лет проводится Фестиваль черничного пирога. Попробовать пирог может любой желающий.

Программа экскурсии включает знакомство с производством и традиционной выпечкой по ГОСТ, а также мастер-класс «Всё включено по-вишерски». На мастер-классе участники смогут создать печатный пряник с начинкой из черники или клюквы и ароматные пельмени «таёжные ушки» с боровиками, выращенными на белом мху. Туристы также смогут продегустировать пельменное ассорти «Хлебное ухо».

