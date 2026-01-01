В Прикамье простились с погибшими на СВО двумя жителями деревни Бардабашка
Во вторник, 20 января, в д. Бардабашка-1 Бардымского округа Прикамья состоялась церемония прощания с младшим лейтенантом Вадимом Балтаевым и рядовым Айназом Дусаковым. Военнослужащие погибли в зоне специальной военной операции на Украине.
«Мы провожаем наших героев, отважных защитников Родины, которые отдали свою жизнь за нашу безопасность и свободу. В нашей памяти вы останетесь мужественными, стойкими и самоотверженными ребятами. Покойтесь с миром!» — сказано в информации, распространённой в соцсетях администрацией Бардымского округа.
Ранее «Новый компаньон» писал, что 21 января в Сивинском округе Прикамья простятся с участником СВО Александром Шитоевым. Он погиб почти год назад.
