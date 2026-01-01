В Прикамье простятся с участником СВО Александром Шитоевым Он погиб почти год назад Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Сивинского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины был убит рядовой Александр Шитоев из Сивинского муниципального округа. Об этом сообщили в местной администрации.

Александр Шитоев родился 11 октября 1981 года, а погиб 7 февраля 2025 года. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 21 января в 11:00, позже, в 11:30, пройдёт митинг в Кизьвенском доме культуры (ул. Ленина, 61).

Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

