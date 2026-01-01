От реализации имущества в бюджет Прикамья поступило 317,3 млн рублей Плановый объём на 2026 год составляет 610 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2025 год в бюджет Прикамья поступило 317,3 млн руб. от реализации имущества региональным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Об этом в ходе заседания комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов.

Данная статья доходов включает жилые и нежилые помещения, в том числе машино-места в достроенных домах. Было продано 382 квартиры, что составляет 99% от общего объёма. Ещё одним источником дохода является продажа земельных участков под проблемными объектами. Из 17 таких участков сейчас продано всего 7, остальные — на этапе подготовки к продаже. Их реализацией занимается федеральный Фонд развития территорий.

Плановый объём доходов от реализации имущества в 2026 году ожидается на уровне 610 млн руб. Общая (плановая) сумма возврата средств в бюджет Пермского края составляет 1,17 млрд руб.

Региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства был создан в 2020 году для достройки домов с привлечением средств господдержки. Благодаря его деятельности были организованы работы по завершению строительства 11 многоквартирных домов в Перми. Сейчас Фонд осуществляет работу по гарантийным обязательствам.

Одним из направлений его деятельности является также реализация имущества. По словам министра, практически все объекты на данный момент проданы, доходы от них получили и региональный, и федеральный бюджеты.

Напомним, в 2025 году в Перми был сдан последний долгострой. При этом Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края продолжил работу, несмотря на отсутствие в регионе проблемных объектов, правда, штат организации был сокращен.

