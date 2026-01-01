Пермь вошла в топ-10 городов с наибольшим числом общедоступных точек Wi‑Fi Таких точек в городе насчитывается более 850 Поделиться Твитнуть

Фото: jannoon028

freepik.com

Пермь вошла в топ-10 российских городов с наибольшим количеством общедоступных точек Wi‑Fi. Подключиться к интернету без ограничений в городе можно в 858 местах. Об этом сообщает PR-служба сервиса «2ГИС».

На основании информации администраций, интернет-провайдеров и открытых данных на карты городов добавлены общедоступные точки Wi-Fi, в целом их количество сейчас составляет около 33 тыс. в более 100 городах России. Среди 20 крупнейших городов медианное значение составило 556 точек. Они размещаются на остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры, кафе и торговых центрах.

Лидерами по количеству таких точек стали Москва (более 5,3 тыс. точек), Сочи (2,6 тыс.), Нижний Новгород (почти 1,3 тыс.), а также Санкт-Петербург (1,2 тыс.) и Анапа (1 тыс.). Пермь в общем рейтинге заняла седьмое место, уступив Ростову-на-Дону (882 точки) и обогнав Геленджик (817).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье обеспечено связью 99,8% населённых пунктов с населением более 100 человек. На портал «Управляем вместе» в 2025 году была добавлена карта Wi-Fi с 1,4 тыс. точками доступа.

