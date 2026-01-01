К концу 2025 года в Прикамье действовало 1670 ИТ-компаний Их выручка превысила 125 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин и министр информационного развития и связи Петр Шиловских обсудили итоги работы и планы на 2026-2030 годы.

На встрече было заявлено, что в Прикамье обеспечено связью 99,8% населенных пунктов с населением более 100 человек, в 2025 году установлено 104 базовые станции, 28 участков дорог имеют связь.

Около 80% жителей используют портал «Госуслуги», им доступно 222 услуги в электронном виде (60% от всех видов услуг), в 2026 году планируется перевести ещё 25 услуг в электронный формат к 2026 году.

В МФЦ доступно более 40 мер поддержки для участников СВО, оптимизированы 10 госуслуг, сроки их оказания сокращены, создан Центр оптимизации госуслуг для методической поддержки органов власти. Планируется создать полный цикл услуг в МФЦ до 2030 года.

В ИТ-Университете бесплатно обучено 1600 человек. Проведены ИТ-мероприятия для школьников и молодежи.

В регионе на конец 2025 года действует 1670 ИТ-компаний, их выручка превысила 125 млрд руб. Выдано 336 льготных IT-кредитов на сумму 2,3 млрд руб.

На портале «Управляем вместе» зарегистрировано 235 тыс. пользователей, опубликовано 104 тысячи обращений. Решено 91,5 тыс. проблем, среднее время ответа — 6 дней.

Добавлена карта Wi-Fi с 1400 точками доступа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.