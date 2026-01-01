Апелляцию на приговор экс-главе пермского фонда «Содействие — XXI век» рассмотрят в феврале Елена Найданова находится за пределами РФ Поделиться Твитнуть

Елена Найданова

59.ru

В Пермском краевом суде 12 февраля будет рассмотрено представление прокуратуры, которая пытается оспорить решение Ленинского районного суда в отношении экс-директора благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой. Данные о заседании опубликованы на сайте судебного органа.

Адвокатами Найдановой выступают Гульнара Абибулаева и Айсель Ибрагимова. В качестве представителя потерпевшего в суде участвует Всеволод Алферов (Благотворительный фонд «Содействие — ХXI век»).

Дело было передано в краевой суд 16 января этого года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года прокуратура направила апелляцию в Ленинский районный суд Перми по поводу приговора, вынесенного Найдановой. Представители надзорного органа выразили несогласие с судебным решением, отклонившим назначение дополнительного наказания. Елену Найданову признали виновной заочно и приговорили к трёхлетнему тюремному заключению за присвоение 67,7 млн руб. Следствие утверждает, что средства фонда, полученные от корпорации «ЛУКОЙЛ», были использованы для финансовой поддержки предвыборных кампаний и реализации интересов ряда местных должностных лиц.

Кроме того, прокуратура настаивала на введении запрета для Найдановой занимать руководящие посты в течение 2,5 лет, в дополнение к основному сроку заключения и значительному денежному взысканию.

Судебный процесс несколько раз переносился в связи с отсутствием подсудимой, находящейся за пределами РФ. В конечном итоге её дело было выделено в отдельное производство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.