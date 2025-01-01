Прокуратура Прикамья не согласна с приговором Елене Найдановой Ранее суд заочно приговорил экс-главу фонда «Содействие ХХI век» к трём годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Елена Найданова

59.ru

Прокуратура подала в Ленинский райсуд представление на приговор экс-главе фонда «Содействие XXI» век Елене Найдановой. По информации Properm.ru, надзорное ведомство не согласно с решением суда не назначать Найдановой дополнительного наказания.

Если осужденная будет разыскана, экстрадирована и задержана, то, по закону, дело рассмотрят заново.

Напомним, экс-директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова была осуждена заочно на три года лишения свободы за хищение 67,7 млн руб. Гособвинитель Светлана Плотникова отметила, что в деле имеется достаточное количество доказательств вины подсудимой, включая её признательные показания, данные в ходе предварительного следствия. Уточняется, что средства, предназначенные для законной деятельности благотворительного фонда, были использованы неправомерно.

Обвинение утверждает, что средства фонда, поступившие от компании «ЛУКОЙЛ», были направлены на финансирование избирательных кампаний и удовлетворение интересов местных чиновников.

Прокуратура также просила наложить запрет занимать Найдановой руководящие должности в течение 2,5 лет, помимо реального тюремного срока и крупного штрафа.

Судебные разбирательства начались летом прошлого года, однако неоднократно откладывались из-за отсутствия обвиняемой, которая находится за пределами России. В итоге её дело было выделено в отдельное производство.

