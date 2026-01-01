Прикамье заняло 73 место по уровню преступности В сравнении с 2024 годом в регионе снизился уровень преступности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году Пермский край занял 73-е место среди регионов Российской Федерации по уровню преступности, согласно рейтингу, подготовленному «РИА Новости». В исследовании регионы ранжированы по убыванию числа зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей.

Согласно данным, в Прикамье на 10 тыс. человек пришлось почти 159 преступлений, что позволило региону занять 73-ю позицию. По сравнению с 2024 годом уровень преступности в крае снизился на 9,3% — тогда Пермский край находился на 68-м месте.

В рейтинг не включены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области из-за отсутствия статистических данных. Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Республике Карелия — 183,3 преступления на 10 тыс. жителей, из них 48,8 — тяжкие и особо тяжкие. Лидером по низкой преступности стала Чеченская Республика: всего 15,8 преступлений на 10 тыс. человек включая 5,1 тяжких и особо тяжких. В среднем по России эти показатели составили соответственно 121,2 и 43 на 10 тыс. населения.

Ранее "Новый компаньон" сообщал, что раскрываемость убийств в Пермском крае достигает почти 100%.

