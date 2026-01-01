Раскрываемость убийств в Пермском крае достигает почти 100% Уровень преступности соответствует среднероссийским показателям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Раскрываемость умышленных убийств и преступлений, повлёкших смерть по неосторожности, в Пермском крае составляет почти 100%. Об этом заявил руководитель Следственного управления СК РФ по региону Денис Головкин в интервью «Российской газете».

По его словам, ситуация в регионе остаётся стабильной и контролируемой: уровень преступности соответствует среднероссийским показателям, а число тяжких и особо тяжких преступлений против личности значительно сократилось.

«Если сравнивать, к примеру, с 2011 годом, количество умышленных убийств и причинений тяжкого вреда, повлекших смерть, сократилось в разы, причем их раскрываемость — почти стопроцентная», — прокомментировал он.

Головкин отметил два ключевых фактора, способствующих высокой раскрываемости: технологический рывок в криминалистике и эффективное межведомственное взаимодействие. «Современная техника позволяет раскрывать даже самые сложные преступления, а плотная работа с оперативными службами МВД, ФСБ и других силовых структур даёт ощутимый результат», — подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.