Суд отложил рассмотрение дела о взыскании с НПО «Искра» 274 млн рублей Заседание перенесено на 11 февраля

Константин Долгановский

Арбитражный суд Москвы перенёс предварительное заседание по иску ООО «ОДК Инжиниринг» к пермскому ПАО «НПО «Искра». Об этом сообщается в определении, опубликованном в картотеке дел суда. Новое заседание назначено на 11 февраля.

Истец требует взыскать с «Искры» неустойку в размере 274,5 млн рублей за период с 16 апреля по 17 июля 2025 года. Суть исковых требований в судебном определении не раскрывается. Следующее заседание по делу запланировано на 17 декабря.

ПАО «НПО «Искра» — правопреемник СКБ-172 (впоследствии КБМаш), созданного в Перми в 1955 году. Предприятие специализируется на разработке твердотопливных ракетных систем, а также выпускает оборудование для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и компрессорную технику. С конца 2024 года компания входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В апреле 2025 года совет директоров «Искры» претерпел обновление: представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация» покинули его состав. Их заменили Борис Обносов (директор КТРВ), Сергей Карпович (руководитель управления внутреннего контроля корпорации) и Вадим Хромов (заместитель руководителя КТРВ).

ООО «ОДК Инжиниринг», зарегистрированное в Москве в 2012 году, занимается оптовой торговлей промышленным и специальным оборудованием, машинами, приборами и аппаратурой. Учредителем компании выступает АО «ОДК», а генеральным директором — Андрей Воробьёв.

