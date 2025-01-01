Структура ОДК требует от пермского НПО 274 млн рублей неустойки Судебное заседание назначено на 17 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «ОДК Инжиниринг» против пермского научно-производственного объединения «Искра». Информация о принятии иска опубликована на сайте «Электронное правосудие». На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

ООО требует взыскать с «Искры» неустойку в размере 274,5 млн руб. за период с 16 апреля по 17 июля 2025 года. Подробности исковых требований в определении суда не приведены. Следующее судебное заседание назначено на 17 декабря.

ПАО «НПО «Искра»», преемник СКБ-172 (позже — КБМаш), основанного в Перми в 1955 году, специализируется на разработке твердотопливных ракет. Компания также производит оборудование для топливно-энергетического сектора, включая газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и компрессорное оборудование. С конца 2024 года «Искра» входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». В апреле текущего года совет директоров компании обновился: из него вышли представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). Их места заняли Борис Обносов (директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»»), Сергей Карпович (руководитель управления внутреннего контроля корпорации) и Вадим Хромов (замруководителя корпорации).

ООО «ОДК Инжиниринг», зарегистрированное в Москве в 2012 году, занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием промышленного и специального назначения. Компания учреждена АО «ОДК», а её генеральным директором является Андрей Воробьёв.

