Структура ОДК требует от пермского НПО 274 млн рублей неустойки
Судебное заседание назначено на 17 декабря
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «ОДК Инжиниринг» против пермского научно-производственного объединения «Искра». Информация о принятии иска опубликована на сайте «Электронное правосудие». На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
ООО требует взыскать с «Искры» неустойку в размере 274,5 млн руб. за период с 16 апреля по 17 июля 2025 года. Подробности исковых требований в определении суда не приведены. Следующее судебное заседание назначено на 17 декабря.
ПАО «НПО «Искра»», преемник СКБ-172 (позже — КБМаш), основанного в Перми в 1955 году, специализируется на разработке твердотопливных ракет. Компания также производит оборудование для топливно-энергетического сектора, включая газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и компрессорное оборудование. С конца 2024 года «Искра» входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». В апреле текущего года совет директоров компании обновился: из него вышли представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). Их места заняли Борис Обносов (директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»»), Сергей Карпович (руководитель управления внутреннего контроля корпорации) и Вадим Хромов (замруководителя корпорации).
ООО «ОДК Инжиниринг», зарегистрированное в Москве в 2012 году, занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием промышленного и специального назначения. Компания учреждена АО «ОДК», а её генеральным директором является Андрей Воробьёв.
