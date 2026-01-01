Задерживается прилёт самолёта из Намангана в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 18 января, задерживается прилёт самолёта из Намангана в Пермь. Это следует из данных онлайн-табло пермского аэропорта.

Согласно информации в табло, рейс HY 9801 должен был приземлиться в краевой столице в 13:10. На данный момент расчётное время прибытия борта — 13:39 по местному времени. Рейс выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways.

О причинах задержки прибытия рейса не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Пермь, вынужден был вернуться в Пулково.

